Polizei Köln

POL-K: 210726-2-K 23-jähriger Kölner nach Angriff durch Schlägergruppe schwerstverletzt

Köln (ots)

Schwerste Gesichtsverletzungen hat in der Nacht auf Sonntag (25. Juli) ein 23-Jähriger in Köln-Ehrenfeld infolge eines Überfalls durch mehrere Angreifer erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Männer den Geschädigten, der gegen 2.50 Uhr von einer Sportvereinsfeier in der Bezirkssportanlage an der Fuchsstraße kam, unvermittelt angegriffen. Zeugen bestätigten, dass die Tätergruppe, die zuvor ebenfalls die Feier besucht hatte, massiv auf den Kopf des bereits zu Boden gebrachten Kölners eingeschlagen und -getreten habe. Zwei 24-jährige Zeugen, die dem Opfer zu Hilfe eilten, wurden von den Aggressoren ebenfalls massiv angegangen. Einer dieser Helfer erlitt ebenfalls erhebliche Gesichtsverletzungen, auch er musste ärztlich behandelt werden. Einen der flüchtigen Tatverdächtigen hat die Kripo Köln bereits als 19-jährigen Intensivtäter identifiziert. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 43 auch hinsichtlich seiner Komplizen sowie der Motivlage dauern an. (cg/cs)

