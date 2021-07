Polizei Köln

POL-K: 210726-1-K Mountainbiker und E-Scooter-Fahrer nach Stürzen schwer verletzt

Köln (ots)

Bei Stürzen ohne Fremdeinwirkung haben sich am Wochenende (24./25. Juli) in der Kölner Altstadt ein Mountainbiker (23) und der Nutzer eines E-Scooters (42) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte fuhren beide in Kliniken.

Am frühen Samstagmorgen (24. Juli) war der 42-jährige Kölner gegen 4.20 Uhr mit seinem Leih-Scooter auf der Bayenstraße in Richtung Holzmarkt unterwegs. In Höhe der Einmündung Dreikönigenstraße blieb der Mann an einem Verkehrszeichen hängen und fiel auf den Radweg.

Am Sonntagnachmittag (25. Juli) stürzte der 23-jährige Kölner gegen 15.20 Uhr mit seinem Mountainbike, als er auf dem Radweg von der Deutzer Brücke in Richtung Markmannsgasse fuhr. Nach aktuellen Erkenntnissen wollte er vom Radweg auf den Fahrstreifen in Richtung Heumarkt wechseln und soll dabei an einer Bordsteinkante ins Straucheln geraten sein. (al/as)

