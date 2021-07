Polizei Köln

POL-K: 210724-2-K Dooring-Unfall: Radfahrerin stirbt im Krankenhaus

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 23. Juli, Ziffer 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4976375) Polizei und Staatsanwaltschaft geben bekannt: In Folge eines Dooring-Unfalls auf der Luxemburger Straße in Köln-Klettenberg am Freitagmorgen (23. Juli) ist die 81 Jahre alte Radfahrerin heute Mittag (24. Juli) in einer Klinik ihren Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2 zum genauen Unfallgeschehen dauern weiter an. (mw/rr)

