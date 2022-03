Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Fahrgast in Bus gestürzt und leicht verletzt - Verursacher flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt wurde ein Fahrgast in einem Linienbus leicht verletzt. Ein unbekannter Mercedes-Fahrer war gegen 11.45 Uhr auf dem Neckarauer Übergang in Richtung Möhlstraße unterwegs. Es befand sich zunächst auf der linken Fahrspur, wechselte dann jedoch unachtsam, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, auf den rechten Fahrstreifen. Dadurch musste ein nachfolgender VW-Transporter-Fahrer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des dahinter befindlichen Linienbusses der rnv musste sein Fahrzeug ebenfalls stark abbremsen, um wiederum ein Auffahren auf den Transporter zu vermeiden. Hierdurch kam jedoch eine 54-jährige Frau im Bus zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Sowohl der schwarze Mercedes als auch der weiße VW-Transporter fuhren anschließend weiter.

Die verletzte Frau wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte sie starke Prellungen am gesamten Körper erlitten.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum schwarzen Mercedes und zum weißen Transporter sowie zu den Fahrern der beiden Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

