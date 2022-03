Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: L600, Heidelberg/Bruchhausen/Leimen: Überholt - Unfall verursacht - geflüchtet; Zeugen gesucht!

L600, Heidelberg/Bruchhausen/Leimen (ots)

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Mazda auf der L600 von Bruchhausen in Richtung Leimen. Kurz nach der Kreuzung zur L598 wurde die Frau auf Höhe des Umspannwerks von einem BMW überholt. Während des Überholvorgangs streifte der BMW mit der Beifahrerseite die Fahrerseite des Mazdas, sodass ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro entstand. Der/die Unbekannte im BMW setze die Fahrt unvermittelt in Richtung Leimen fort. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem PKW verlief negativ. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen handelt es sich um eine silberne Limousine, neueres Modell, der Marke BMW. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher bzw. der Unfallverursacherin oder dem Unfallhergang werden unter Tel.: 06221-3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd entgegengenommen.

