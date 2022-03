Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, St. Leon-Rot: 33-Jähriger mit Drogen auf der Autobahn unterwegs

BAB 6, St. Leon-Rot (ots)

Am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Autobahnpolizei Walldorf einen 33-jährigen Mann auf dem Parkplatz "Weißer Stock". Der Mann, welcher auf der BAB6 in Richtung Heilbronn unterwegs war, zeigte sich gleich zu Beginn der Kontrolle sehr nervös. Der Grund für sein Verhalten eröffnete sich den Beamten bei der Durchsuchung des PKWs. In einem Plastikbeutel führte der Mann eine geringe Menge Marihuana mit. Weiter fanden die Beamten geringe Mengen Kokain und Haschisch im Fahrzeug des Mannes. Ein Drogenschnelltest des Fahrers verlief positiv auf Cannabisprodukte. Er musste daher auf dem Polizeirevier noch eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinflusses und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Außerdem muss der Mann mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

