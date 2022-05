POL-GM: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Wipperfürth (ots) - In einer Kurve in Höhe der Bushaltestelle "Unterschwarzen" hat ein 22-jähriger Motorradfahrer am Sonntag (1. Mai) die Kontrolle verloren. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 22-jährige Mann aus Bergisch Gladbach war um 15 Uhr aus Richtung Wipperfeld kommend auf der L129 in Fahrtrichtung Furth unterwegs. In einer ...

