POL-PDPS: Einbruch in ein Wochenendhaus

Heltersberg (ots) - Reines Glück hatte die Fahrerin eines schwarzen Citroen C1 auf ihrer Fahrt am späten Morgen des 23.06.2022 von Heltersberg nach Waldfischbach-Burgalben. Was sie nämlich nicht wusste: An einem ihrer Reifen fehlten sämtliche Radschrauben. Auf diesen Umstand machte sie erst ein aufmerksamer Passant nach ihrer Ankunft in Waldfischbach aufmerksam. Dass sich der Reifen während der Fahrt nicht löste, ...

mehr