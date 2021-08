Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter beschädigen Schulgebäude in Laatzen

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Laatzen such nach Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung am Freitagmorgen, 27.08.2021, an einem Schulgebäude in Laatzen-Mitte an der Wülferoder Straße geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Laatzen beschädigten gegen 01:30 Uhr unbekannte Täter diverse Fensterscheiben an einer Gesamtschule. Darüber hinaus löschten Polizeikräfte eine Zugangstür, dessen Plastikverkleidung in Brand gesteckt wurde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen auf dem Dach des Schulgebäudes befinden, wurde für die Fahndung ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Im Nahbereich stellten die Polizeikräfte einen Tatverdächtigen im Alter von 19 Jahren fest. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der Gesamtschaden wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Laatzen unter der Rufnummer 0511 109-4317 zu melden. /bo, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell