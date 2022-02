Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Citroën in Brand geraten

Haselünne (ots)

Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Haselünne alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es zu einem Brand im Motorraum eines Citroën C4. Das Auto war kurz zuvor von der Fahrerin auf dem Parkplatz abgestellt worden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Haselünne war vor Ort und löschte das in Vollbrand geratene Fahrzeug. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

