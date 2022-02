Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pkw prallt gegen Hauswand

Nordhorn (ots)

Am Samstag kam es auf der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Der 67-jährige Fahrer eines Audi war gegen 11.15 Uhr in Richtung Veldhausen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte anschließend gegen die Hauswand eines Wohnhauses. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Wohnhaus sowie am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden. Die Höhe wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell