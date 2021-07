Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Holzmindener Str. Zeit: Di. 29.06.2021, 08.50 Uhr. Ein 63-jähriger Renault Fahrer aus Einbeck, befuhr mit seinem PKW die Holzmindener Straße und er geriet aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt ein dortbefindl. Verkehrszeichen und kommt an einer Grundstückseinfriedung zum Stillstand. Am PKW -Renault entstand Frontsachschaden in Höhe von 7500.-, an der Grundstückseinfriedung ca. 2000.- und am Verkehrszeichen ca. 300.-Euro.

