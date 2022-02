Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Rastdorf (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 25-Jähriger bei einem Unfall auf der Nordstraße in Rastdorf schwer verletzt. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem VW in Richtung Rastdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam der VW nach links von der Straße ab und kam in einem Graben zum Stehen. Der 25-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell