Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Motor in Brand geraten

Salzbergen (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der A30 bei Salzbergen alarmiert. Der 27-jährige Fahrer eines Ford Mondeo war gegen 16.15 Uhr auf der Autobahn unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es während der Fahrt zum Brand im Motorraum des Autos. Der Mann konnte den Pkw rechtzeitig auf dem Standstreifen anhalten und verlassen. Er blieb unverletzt. Der Motorblock geriet anschließend in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell