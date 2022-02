Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Mofa gestohlen

Salzbergen (ots)

Am 21. Februar entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 18.30 und 18.50 Uhr ein Mofa das Marke "Hercules". Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Discounters an der Freiherr-von-Twickel-Straße in Salzbergen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell