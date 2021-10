Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugtür geöffnet und Radfahrerin leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 24-jährige Opel-Fahrerin parkte am Samstag gegen 13 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Hebelstraße. Beim Aussteigen aus ihrem Fahrzeug übersah die Frau eine herannahende 65-jährige Radfahrerin, welche mit der öffnenden Fahrzeugtür zusammenstieß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Aufnahme im Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

