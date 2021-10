Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Zwischen dem 25.09.2021 und dem 02.10.2021 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Privathaushalt in der Erlenstraße in Mannheim. Die Unbekannten gelangten vermutlich durch Aufhebeln einer Tür im Erdgeschoss in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Zimmer und Schränke. Die genaue Schadenshöhe sowie das entwendete Diebesgut sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden nun durch die Ermittlungsgruppe Eigentum unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (Tel.: 0621/174-4444) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell