Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller geklaut

Mülleimer in Brand gesetzt/ Tür eingetreten

Iserlohn (ots)

Am Sonntag zwischen 17 und 22.45 Uhr wurde an der Calvinstraße ein blauer Roller vom Typ Peugeot Kisbee gestohlen. Der Halter hatte sein Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Straße abgestellt.

Zweimal musste die Feuerwehr am Wochenende an der Alexanderhöhe Feuer in Mülleimern löschen. Am Freitag um 21.10 Uhr brannte ein Abfallbehälter auf dem Parkplatz an der Alexanderhöhe, am Sonntag um 18.35 Uhr ein Behälter an einer Bushaltestelle an der Südstraße.

Am Freitagnachmittag um 15.39 Uhr haben zwei Jugendliche an der Nußbergstraße erst die Haustür eines Mehrfamilienhauses ein- und dann die Briefkästen abgetreten. Zeugen informierten die Polizei. Kurz darauf gingen die beiden Jugendlichen in den Keller und kehrten einige Minuten später wieder zurück auf die Straße. Dort wurden sie von der Polizei entdeckt. Die Polizei nahm die 15- und 16-Jährigen mit und übergab sie später ihren Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tageswohnungseinbruchs. (cris)

