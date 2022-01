Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Prügel unter Freunden/ Jugendliche klauen Kübel/ Bei Einkauf oder Sport bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein "gemütliches Beisammensein" zweier Familien endete am späten Sonntagabend, nach reichlich Alkoholgenuss, mit blutigen Nasen und Strafanzeigen. Die befreundeten Väter (34 und 40) gerieten im Laufe des Abends in einen Streit, den sie dann mit Fäusten auf der Straße, vor dem Haus an der Halver Straße, austrugen. Zeugen informierten um 22.26 Uhr die Polizei, die Anzeigen wegen Körperverletzung gegen die beiden Kontrahenten schrieb.

Nach dem zweiten Polizeieinsatz wegen erheblicher Lärmbelästigung hat die Polizei am frühen Samstagmorgen eine 35-jährige Hausbewohnerin ins Gewahrsam umquartiert. Gegen 22.20 Uhr beschwerten sich zum ersten Male Nachbarn. Die Polizei mahnte zur Ruhe. Die Frau schrie zwar, die Polizeibeamten sollten "sich verpissen", drehte die Musik aber zunächst leiser. Kurz vor Mitternacht schallte die Musik und die Schreie der Frau jedoch erneut so laut durch die Nacht und schmiss Gegenstände aus dem Fenster, dass Nachbarn erneut die Polizei riefen. Als die vor der Tür standen, wurden sie als ein "Haufen Scheiße" betitelt. Die Polizeibeamten versuchten vergeblich, sie zu beruhigen. Als die Polizeibeamten versuchten, sie zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam zu bringen, wehrte sie sich mit Leibeskräften und versuchte, die Einsatzkräfte zu beißen. Sie wurde schließlich in Handschellen abtransportiert. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Lärmbelästigung, Widerstands, Beleidigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Lärmende Jugendliche führten am Sonntag kurz vor 3 Uhr zu einem Polizeieinsatz auf dem Schulhof der Grundschule Lösenbach an der Schubertstraße. Zu dieser Zeit meldeten Zeugen, dass Jugendliche Lärm veranstalteten und gegen die Fassade des Gebäudes treten würden. Als der erste Streifenwagen eintraf, kam ihm ein Pkw entgegen. Die Polizeibeamten sahen den Fahrer am Steuer. Offensichtlich wurde ein Blumenkübel gestohlen. Im Rahmen einer Fahndung entdeckte die Polizei zunächst die drei jungen Männer (17 und 18 Jahre alt), später auch den abgeschlossenen Wagen in der Lisztstraße. Der Schlüssel lag in der Nähe. Die Polizeibeamten nahmen den Pkw in Augenschein und entdeckten einen Blumenkübel vom Gelände der Grundschule, Cannabis sowie die Papiere des Fahrers. Der Wagen wurde sichergestellt. Der 18-Jährige leugnete, mit dem Wagen seiner Eltern gefahren zu sein. Er stand unter Einfluss von Alkohol und Cannabis. Auch der 17-Jährige hatte Cannabis bei sich. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Beim Einkaufen in einem Discounter an der Altenaer Straße wurde am Freitag gegen 12.15 Uhr eine 53-jährige Lüdenscheiderin angerempelt. Sie dachte sich nichts weiter dabei, setzte ihren Einkauf fort und bezahlte mit der gesondert aufbewahrten Bankkarte. Erst draußen am Auto stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und das Portemonnaie weg war. Einer 83-jährigen Lüdenscheider wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter an der Kölner Straße die Geldbörse gestohlen. Die steckte während des Einkaufs zwischen 14 und 14.30 Uhr in der offen stehenden Handtasche. An der Kasse suchte sie darin vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie ist sicher, dass sie die Börse dabei hatte. Nachdem sie sicherheitshalber die Wohnung absuchte, rief sie die Polizei. Die veranlasste eine KUNO-Sperrung der Karte. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die seit einigen Monaten insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern suchen. Kunden sollten dort deshalb besonders vorsichtig sein und Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Einem 54-jährigen Badegast des Familienbades Nattenberg wurde am Freitagnachmittag ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Nach dem Umziehen ließ er versehentlich seinen Bauchbeutel in der Umkleidekabine liegen. Der Beutel wurde gefunden - allerdings ohne die Geldbörse. Am Freitag meldete ein 21-jähriger Lüdenscheider einen Geldbörsen-Diebstahl: Er hatte am Vortag in einem Sportclub Am Kamp trainiert. Das Portemonnaie steckte in seiner Sporttasche. Am nächsten Morgen fiel ihm auf, dass das Portemonnaie nicht mehr in der Tasche steckte und er erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell