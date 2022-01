Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneuter Einbruch in Imbisswagen

Plettenberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde erneut in einen Imbisswagen an der Straße "Waskebieke" eingebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie Getränkedose und eine Kamera. Täterhinweise liegen nicht vor. (wib)

