Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme und Hausdurchsuchung nach weiteren Zerstörungen an Wegekreuzen

Balve (ots)

Bezugsmeldungen u.a.:

Glockenklöppel gestohlen (26.7.2021 - 13.57 Uhr) Christus-Korpusse entwendet (22.12.2021 10.36) und Unbekannte beschädigen sakrale Gegenstände (11.10.2021 - 12.20 Uhr)

Nach einer weiteren Serie von Sachbeschädigungen an Wegekreuzen hat die Polizei am Samstag einen 40-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Er steht unter dringendem Verdacht, in den vergangenen Monaten in Balve und Nachbarorten reihenweise Wegekreuze zerstört und sakrale Gegenstände gestohlen zu haben. Unter anderem wurden Jesus-Figuren Arme und Beine abgetrennt.

Nach den intensiven Ermittlungen der Polizei scheiden politische oder religiöse Motive eindeutig aus: Der 40-jährige Mann wollte eine Frau beeindrucken.

Er stand bereits seit Monaten im Fokus der Ermittler. Bei einer ersten Hausdurchsuchung wurden keine Beweise gefunden. Die Auswertung von Spuren steht noch aus.

Seit dem gestrigen Samstag sieht die Beweislage anders aus: Der 40-Jährige hat über soziale Netzwerke ein Video verschickt, in dem er die abgetrennten Gliedmaße der Figuren und komplette Figuren präsentiert. Er hinterlegte eine größere Anzahl der Figuren in einem fremden Fahrzeug. Die Polizei reagierte umgehend: Zivile Kräfte nahmen den Tatverdächtigen am Nachmittag fest. Die Polizei erwirkte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hagen einen zweiten Hausdurchsuchungsbeschluss, der umgehend am Samstagabend umgesetzt wurde. Dabei konnten die Polizeibeamten weitere Beweismittel sowie illegale Drogen sicherstellen.

Mitte Juli kam der erste Fall zur Anzeige: Unbekannte entwendeten den Klöppel der Kirchenglocke der Marienkapelle in Beckum. Offenbar versuchte der Täter, die komplette Glocke abzunehmen, nahm letztlich aber nur den Klöppel an sich. Am 23. September wurde bemerkt, dass aus derselben Kapelle eine Marienstatue gestohlen wurde. Sie tauchte nachher in einem privaten Sandkasten wieder. Die Polizei sicherte Spuren. An demselben Tag verschwand, 500 Meter entfernt von der Marienkapelle, der Korpus von "Pröppers Kreuz". Im Oktober gab es weitere Taten (u.a. Wocklumer Allee, Steinrücken, Auf dem Steinocken sowie im Mausoleum auf dem Kirchplatz). Kurz vor Weihnachten wurden zwei weitere Wegekreuze zerstört (Helle und Gransauer Kreuz).

Am Samstagmorgen (15. Januar) informierte ein Zeuge die Polizei über die nächsten Sachbeschädigungen: Fünf weitere Wegekreuze wurden beschädigt: am Burgbergweg 1 (vor der Feuerwehr), zwei Kreuze am Burgbergweg (Friedhof), Ringstraße 9 und an der Balver Straße (Brücke Borke). Eine Jesus-Figur lag in einem Teich. Die anderen Figuren waren komplett verschwunden. Außerdem wurden von dem Friedhof in Mellen etwa 20 Grabkreuze gestohlen.

Hinzu kommen weitere mögliche Taten außerhalb von Balve. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell