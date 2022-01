Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zimmerbrand: Ermittlungen aufgenommen

Werdohl (ots)

An der Karl-Schloemer-Straße kam es gestern, gegen 14:40 Uhr, zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bewohner bemerkten das Feuer und verließen umgehend die Wohnung. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. (wib)

