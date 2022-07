Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Erneuter Brand in der Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 16:50 Uhr erneut zu einem Brand in der Grundschule Pattonville in der John-F.-Kennedy-Allee. Eine 60-jährige Musiklehrerin stellte eine Rauchentwicklung im Eingangsbereich des Altbaus der Schule fest, löste den Brandalarm aus und verließ mit ihrer Klasse das Gebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehr war durch die Glastüren am Eingang der Schule ein offenes Feuer erkennbar, durch dessen Hitze bereits einige Fensterscheiben geborsten waren. Es stellte sich heraus, dass der Brand im Bereich eines Einbauregals in einem Vorraum zum Treppenhaus ausgebrochen war. Die Freiwilligen Feuerwehren von Kornwestheim und Remseck am Neckar waren mit 12 Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand vollständig löschen, wobei die Deckenverkleidung großflächig entfernt werden musste, um einen Schwelbrand ausschließen zu können. Alle noch im Gebäude befindlichen Schülerinnen und Schüler konnten die Schule unverletzt verlassen. Die Lehrerin, die den Brand entdeckt hatte, wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro. Bereits am vergangenen Freitag war es in einem angrenzenden Klassenzimmer im Altbau der Grundschule zu einem Brand gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5268765). Die Brandbilder weisen Übereinstimmungen auf, so dass ein Zusammenhang der beiden Fälle nicht auszuschließen ist. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

