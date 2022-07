Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Brand in der Grundschule

Ludwigsburg (ots)

Ein Brand in einem Klassenzimmer der Grundschule in Pattonville am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, forderte einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Eine Schülerin hatte zunächst Rauch im Erdgeschoss des Schulgebäudes bemerkt, als sie ihre Trinkflasche auffüllte, und dies unverzüglich an Lehrkräfte weitergemeldet. Ein Lehrer schloss in der Folge das betreffende Zimmer, das bereits vollständig verraucht war, auf und sah hinein. Da der Lehrer offene Flammen feststellte, die bereits bis zur Decke schlugen, verschloss er das Zimmer wieder und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Kornwestheim und Remseck am Neckar rückten mit insgesamt neun Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften aus. Etwa zehn Minuten nach ihrem Eintreffen war der Brand, der sich auf das Klassenzimmer beschränkte, bereits gelöscht. Die Lehrkräfte hatten die Schule zwischenzeitlich geräumt. Rund 150 Personen war hiervon betroffen. Feuerwehr und Polizei konnten feststellen, dass in dem betroffenen Raum ein Regal mit Spielsachen vollständig abgebrannt war. Fensterscheiben waren durch die Hitzeeinwirkung gesprungen. Derzeit ist die Brandursache noch unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07146 28082-0 beim Polizeiposten Remseck am Neckar zu melden.

