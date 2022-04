Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Dieseldiebstahl

Celle (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde bei der Polizei in Bergen eine Anzeige wegen des Diebstahls von Diesel erstattet. Es stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ca. 350 Liter Diesel aus einem LKW abgezapft hatten, der in der Beethovenstraße abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 700 Euro. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Bergen unter Telefon 05051/47166-0 entgegen.

