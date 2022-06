Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/Mutmaßliche Taschendiebin scheitert

Coesfeld (ots)

Auf der Wache Dülmen endete am Montag (13.06.22) der Versuch eines Taschendiebstahls für eine 23-jährige Tatverdächtige. Gegen 17.10 Uhr war eine 85-jährige Frau aus Senden in der KiK-Filiale am Grete-Schött-Ring einkaufen. Sie bemerkte, dass sich die 23-Jährige an ihrer Handtasche zu schaffen machte. Sie konfrontierte die Tatverdächtige daraufhin lautstark. Einer Unbekannten Komplizin gelang noch die Flucht aus dem Geschäft, der mutmaßlichen Täterin jedoch nicht. Eine Mitarbeiterin verschloss die Ausgangstür. Nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen verließ die tatverdächtige 23-Jährige die Wache in Dülmen. Die Geldbörse erhielt die Seniorin zurück. Es fehlte nichts.

