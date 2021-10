Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstellen der Polizei am Wochenende

Speyer (ots)

Am 08.10.2021 wurde der Schulweg an der Zeppelinschule vor Schulbeginn polizeilich überwacht. Dabei wurde ein Verkehrsteilnehmer verwarnt, welcher sein Kind im PKW nicht vorschriftsmäßig gesichert hatte.

Weiterhin wurden am 08.10. in der Zeit von 9:30 Uhr bis 12:15 Uhr Kontrollstellen in der Auestraße und der Geibstraße eingerichtet. Dabei wurden 30 Fahrzeuge kontrolliert. In sieben Fällen wurden Bußgeldverfahren wegen unerlaubter Bedienung eines Mobiltelefons während der Fahrt eingeleitet. Acht Verkehrsteilnehmer waren nicht angegurtet, in einem Fall wurden Beleuchtungsmängel festgestellt und in neun Fällen wurden Mängelberichte wegen fehlender Warnwesten, Verbandskästen oder nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt.

Schließlich wurde am 10.10.2021 zwischen 23 Uhr und 23:45 Uhr in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle eingerichtet. Dort wurden etwa 20 PKW kontrolliert. Hierbei fehlten bei 4 PKW die Verbandskästen, bei einem PKW wurde das Warndreieck nicht mitgeführt und bei einem PKW wurden Beleuchtungsmängel festgestellt. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun innerhalb einer Frist nachweisen, dass die Mängel behoben wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell