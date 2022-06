POL-COE: Dülmen, Buldern, Weddern/Hoher Sachschaden nach Automatenaufbruch

Coesfeld (ots) - Zwei Autos sind am Montag (13.06.22) auf der Werner Straße in Herbern zusammengestoßen. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 76-jähriger Ascheberger in Richtung Ortsmitte. Dabei geriet er aus noch nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer 58-jährigen Autofahrerin. Mit Rettungswagen kamen beide verletzt in Krankenhäuser. Die ...

