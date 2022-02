Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb entwendet Werkzeug aus Auto

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht zum Montag diverse Werkzeuge aus einem weißen VW Transporter auf einem Park and Ride Parkplatz im Bereich der Kriegsstraße in Karlsruhe.

Der 34-Jährige Fahrzeugführer stellte den Transporter seiner Firma am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf dem Park and Ride Parkplatz ab. Am nächsten Morgen musste der 34-Jährige feststellen, dass die Scheibe der rechten Hecktüre mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Der unbekannte Täter stahl verschiedenes Werkzeug in einem Gesamtwert von circa 5.000 Euro.

Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier West unter der Telefonnummer 0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Marvin Landes, Pressestelle

