POL-KA: (KA) Waghäusel-Kirrlach - Katze verursacht Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 09:15 Uhr auf der Heidelberger Straße in Waghäusel-Kirrlach entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, nachdem eine 18-jährige Fahranfängerin einer Katze auswich.

Nach Angaben der 18-Jährigen befuhr sie mit ihrem Mercedes die Heidelberger Straße in östliche Richtung, als auf Höhe der Hausnummer 40 eine Katze die Straße kreuzte. Daraufhin wich die Pkw-Fahrerin nach links aus und stieß mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass das geparkte Fahrzeug auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben wurde. Zudem überschlug sich infolge der Kollision das Fahrzeug der 18-Jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die junge Frau blieb augenscheinlich unverletzt, sie wurde aber sicherheitshalber zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

