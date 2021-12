Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller leergeräumt

Jena (ots)

Sonntagmorgen informierte eine Zeugin, dass unbekannte widerrechtlich im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Jagdberg zugange waren. Vermutlich durch die Hintertür drangen diese in das Gebäude ein und machten sich in der Folge an insgesamt vier Kellerabteilen zu schaffen. Aus einem entwendeten sie dann elektronische Teile im Wert von ca. 500,- Euro. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 300,- beziffert. Eine Anzeige wurde gefertigt.

