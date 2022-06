Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Dienstag (14.06.22) versucht, in einen Friseursalon an der Südstraße einzubrechen. Gegen 2.40 Uhr war der Einbrecher dabei, ein Fenster aufzuhebeln, als eine Zeugin ihn ansprach. Daraufhin flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

