POL-FR: Lkr. Emmendingen - Teningen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - Zur unkomfortablen Zeit um 04:16 Uhr am Mittwochmorgen, dem 08.06.2022, schlug ein Rauchmelder in einer leerstehenden Wohnung in Waldkirch Alarm. Schnell war für Feuerwehr und Polizei klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Da auch in leerstehenden Wohnungen Feuer entstehen können, ist es nicht sinnlos, dass auch darin weiterhin Rauchmelder über die Sicherheit wachen. Allerdings sollte ...

mehr