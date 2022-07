Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Lkw nach technischem Defekt ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist das Resultat eines Fahrzeugbrandes, der sich am Montag gegen 16:35 Uhr in der Rosenstraße in Leonberg-Höfingen ereignete. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass sein mit einem Radlader beladener Lkw zu qualmen begann. Er hielt daraufhin den Lkw an und fuhr den Radlader von der Ladefläche herunter. Wenige Momente später stand der Lkw bereits in Vollbrand und musste von der hinzugezogenen Feuerwehr gelöscht werden. Fahrer und Beifahrer des Lkw blieben unverletzt, das schwer beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Durch die Flammen wurde ein am Straßenrand stehender Baum leicht beschädigt. Als Brandursache wird aufgrund der Umstände ein technischer Defekt angenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell