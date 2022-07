Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Schwieberdingen: 59 Jahre alter Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der Landessstraße 1141 (L 1141) zwischen Schwieberdingen und Münchingen ein tödlicher Unfall. Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer befuhr aus Richtung Markgröningen kommend die L 1141. Zu gleichem Zeitpunkt befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec aus Richtung Möglinger Pfad kommend den Scheerwiesenweg. Der 59-jährige Pedelec-Fahrer querte hierzu die Fahrbahn L 1141 in Richtung Schwieberdingen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Durch die Wucht des Aufpralls brach das Pedelec mittig auseinander, das Motorrad rutschte nach dem Zusammenstoß rund 30 Meter über die Fahrbahn. Beide Unfallbeteiligte wurden durch die Kollision in den Böschungsbereich neben der Fahrbahn abgeworfen. Sowohl der Motorradfahrer als auch der Pedelecfahrer erlitten durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 59-jährige Pedelecfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 47 Jahre alte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beauftrage zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen. Die L 1141 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zirka fünf Stunden vollgesperrt werden.

