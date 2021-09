Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in der Hildesheimer Str., Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 07.09.2021, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Hildesheimer Str., in Alfeld, ungefähr in Höhe der dortigen Berufsbildenen Schulen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht durch eine bislang unbekannte Verursacherin. Die Geschädigte, eine 18-jährige aus Duingen, befuhr zur besagten Unfallzeit mit ihrem Ford Fiesta die Hildesheimer Str. stadtauswärts in Richtung Langenholzen, als ungefähr in Höhe der Einmündung Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße ihr Pkw plötzlich hinten links touchierte wurde. Die 18-jährige fuhr ca. 300 m weiter und hielt an einer Bushaltestelle, in der Hoffnung, dass ihre Unfallgegnerin anhält. Diese fuhr jedoch unbeirrt weiter und kam ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nicht nach. Es handelte sich nach Angaben der 18-jährigen um einen grauen Kleinwagen. Marke und Typ, sowie Kennzeichen sind nicht bekannt. Am Steuer war offensichtlich eine scheinbar ältere, ca. 60-jährige Frau. Sie hatte etwas kürzere, graue Haare und war Brillenträgerin. Ein hinterherfahrender Linienbus hielt noch neben der jungen Frau aus Duingen, konnte aber auch gegenüber der Polizei keinerlei nähere Angaben zur Unfallverursacherin mitteilen.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Unfallverursacherin machen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

