POL-PDLU: (Speyer) Einbruch in Einrichtung in Speyer-Nord

Limburgerhof (ots) - Der Zusammenstoß eines PKWs mit einem Fahrrad-Fahrer in Höhe der Einmündung des Hermann-Löns-Weges zur Stettiner Straße führte am Dienstag, 05.07.2022, gegen 12:00 Uhr, zu einem Sachschaden in Gesamthöhe von circa 400 Euro. Und noch schlimmer: der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte sich der ...

