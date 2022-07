Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Kinder werfen Steine auf Autobahn

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Von einer Autobahnbrücke über die BAB 61 warfen am Dienstag, 05.07.2022, gegen 20:00 Uhr, zwei Kinder einen Stein auf einen hindurchfahrenden PKW. Die Fahrerin blieb unverletzt. An der Motorhaube und der Windschutzscheibe entstand gemäß ersten Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Durch eine Polizeistreife konnte eines der Kinder namentlich ermittelt werden. Die Ermittlungen zum zweiten Kind laufen. Das lebensgefährliche Verhalten stellt eine Straftat dar, nämlich einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gemäß § 315b StGB. Potentiell weitere geschädigte Personen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

