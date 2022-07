POL-PDLU: (Limburgerhof) Verletzter Fahrradfahrer

Altrip (ots) - Am Montag, 04.07.2022, gegen 18:40 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in eine Engstelle in der Schillerstraße ein, in welcher sich bereits eine andere PKW-Fahrerin befand. Letztere wich, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, aus und blieb hierdurch an einem am Fahrbahnrad geparkten PKW hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Da die zuerst aufgeführte ...

