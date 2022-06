Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Auto entwendet - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 18:10 Uhr und 18:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Grundelbachstraße die Seitenscheibe eines Autos ein und entwendete hieraus eine Handtasche. In der Handtasche befanden sich neben verschiedenen Dokumenten auch ein Mobiltelefon sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

