Sinsheim-Reihen (ots) - Nachdem am späten Freitagabend bislang unbekannte Täter versucht hatten, in das Gehöft der Alten Mühle im Forstweg einzubrechen und nur deshalb der Einbruch misslang, weil ein Zeuge Taschenlampenlicht wahrnahm und die Täter beim Einbruch störte, wurde in der Nacht zum Mittwoch nun tatsächlich ein Einbruch vollendet. Eine Eigentümerin der Mühle hatte den Einbruch am Mittwochmorgen entdeckt ...

mehr