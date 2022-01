Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher dringen in Autohaus ein

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in der August-Herrmann-Straße in ein Autohaus eingebrochen. Die Diebe brachen ein Rolltor auf und drangen zunächst in die Werkstatt des Unternehmens ein. Sie durchsuchten zwei Spinde, um sich dann in der Verkaufs- und Ausstellungshalle an weiteren Schränken zu schaffen zu machen. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge rund um den Messeplatz aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

