Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende ein Fahrrad "Am Heiligenhäuschen" gestohlen. Das Fahrrad wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Zaun in Höhe des Anwesens Nummer 23 befestigt. Als die Besitzerin am Sonntag gegen 9:40 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war das weiße Trekkingrad der Marke Stevens verschwunden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell