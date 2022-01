Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonnen brennen

Weilerbach (ots)

Zum Brand zweier Mülltonnen ist es am Samstagmittag in Weilerbach gekommen. Eine Restmülltonne und eine Biotonne wurden durch das Feuer im Hof eines Wohnanwesens zerstört. Auch die Fahrzeugfront eines geparkten Wagens wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Vermutliche Brandursache ist Asche, die am Morgen in einem der Mülleimer entsorgt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell