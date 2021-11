Polizei Dortmund

POL-DO: Böse Überraschung: Mehrere Fahrzeuge mit Sprühfarbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1254

Mehrere Fahrzeughalter haben am letzten Freitag (12. November) ihren Augen kaum trauen wollen. An ihren Pkw erwartete sie eine böse Überraschung: Bislang unbekannte Täter hatten in Summe fünf Autos mit pinker Sprühfarbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag 19.30 Uhr bis Freitagfrüh 7 Uhr verursachten der/die Tatverdächtigen einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Fünf Fahrzeuge im Bereich Grüningsweg und Ruckebierstraße waren mit pinker Sprühfarbe beschmiert.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen und/oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.

