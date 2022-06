Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Reihen: Einbruch in Alte Mühle; Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen (ots)

Nachdem am späten Freitagabend bislang unbekannte Täter versucht hatten, in das Gehöft der Alten Mühle im Forstweg einzubrechen und nur deshalb der Einbruch misslang, weil ein Zeuge Taschenlampenlicht wahrnahm und die Täter beim Einbruch störte, wurde in der Nacht zum Mittwoch nun tatsächlich ein Einbruch vollendet.

Eine Eigentümerin der Mühle hatte den Einbruch am Mittwochmorgen entdeckt und die Polizei gerufen.

Ob etwas entwendet wurde und ein Sachschaden entstand, muss noch ermittelt werden.

Spuren wurden gesichert und bedürfen nun der Auswertung.

Die Ermittlungen des Polizeirevier Sinsheim dauern noch an.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Revier unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

