Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Eigentümer von Diebesgut gesucht

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Dienstag (06.04.2022, 23.55 Uhr) versuchte sich ein männlicher Tatverdächtiger Zutritt zu einem Grundstück an der Kleiststraße in Drensteinfurt zu verschaffen.

Der Mann stellte dazu einen Karton mit einem schwarzen LED Disco Ball Light der Marke Solmore auf die Treppe und verschwand, ohne auf das Grundstück gelangt zu sein.

Vermutlich könnte das Disco Licht aus einem anderen Diebstahl stammen - wir suchen daher den Eigentümer des Kartons samt Discolicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell