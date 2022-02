Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: RZ-BAB 24/ PP Sachsenwald

Leblose Person auf dem Parkplatz Sachsenwald gefunden

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Montag, 21.02.2022 stellte die Polizei gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz Sachsenwald an der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin einen Pkw VW Polo mit einem Hamburger Kennzeichen fest, in welchem sich eine leblose männliche Person befand.

Nachdem die Kriminalpolizei am gestrigen Tage aufgrund der unklaren Lage eine umfangreiche Spurensicherung vornahm, erfolgte am heutigen Vormittag die Obduktion des verstorbenen Mannes. Durch die Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Lübeck konnte dabei eine Schussverletzung im Bereich der Brust festgestellt werden, welche todesursächlich war. Auch die Identität der toten Person konnte ermittelt werden: Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann aus Hamburg.

Derzeit werden die Ermittlungen durch Auswertung der gesicherten Spuren und Vernehmungen im Kreis der Familie des Mannes fortgeführt. Konkrete Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen zurzeit nicht vor.

