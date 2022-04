Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Einbrüche in Gaststätte und Kindergarten

Warendorf (ots)

Einbrecher sind zwischen Sonntag (10.04.2022) und Montag (11.04.2022) in verschiedene Gebäude in Sassenberg-Füchtorf eingedrungen.

Der oder die Täter haben sich in der Nacht zu Montag Zugang zu einem Kindergarten an der Anton-Böhmer-Straße verschafft. Hier durchsuchten sie die Räume und stahlen unter anderem Bargeld und Elektronikgeräte. Anschließend flüchteten sie.

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Straße Tie eingebrochen. Auch hier durchsuchten sie die Räume, stahlen Bargeld und flüchteten.

Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

