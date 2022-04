POL-WAF: Kreis Warendorf. Fake-Schreiben mit Forderungen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen (09.04.2022) einen Zigarettenautomaten an der Münsterstraße in Everswinkel aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 02.30 Uhr und 07.00 Uhr Zugang zu dem Automaten und stahlen neben Zigaretten auch eine Geldkassette. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Auch eine Straßenbeleuchtung in der Nähe wurde beschädigt. Hinweise zu dem ...

mehr